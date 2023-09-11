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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти российским городам

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Подольску, Находке и Улан-Удэ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым десяти населенным пунктам было присвоено звание «Город трудовой доблести». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное звание присвоено городам Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

Президент присвоил звание «Город трудовой доблести» этим населенным пунктам за значительный вклад их жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Новость дополняется.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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