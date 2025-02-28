Один из инвесторов Spyker обжаловал заочный арест

Бизнесмен Михаил Пессис, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал заочный арест. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Апелляционная жалоба Пессиса на меру пресечения в виде заключения под стражу принята судом», — говорится в сообщении суда.

В настоящее время бизнесмен объявлен в розыск. Помимо мошенничества, Пессис проходит по делу о вымогательстве.

В 2020 году нидерландская компания Spyker решила возобновить производство спорткаров. Одним из инвесторов проекта стал Пессис.

7 февраля три топ-менеджера компании «Роснано», арестованные по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб, обжаловали меру пресечения. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В конце декабря прошлого года бывший заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов обжаловал арест по делу о мошенничестве на сумму 54 млн рублей. По версии следствия, он совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования.

Ранее депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить деятельность Чубайса.