Обвиняемые в снабжении оружием напавших на «Крокус» могут угрожать свидетелям

Выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, обвиняемые в снабжении оружием напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», после выхода из СИЗО могут угрожать свидетелям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, обвиняемые также могут координировать свои действия с соучастниками преступления, создать ложные показания своей невиновности или наоборот уничтожить доказательства.

В декабре прошлого года стало известно, что Аушев и Медов сотрудничают со следствием. Они были арестованы Магасским районным судом в Ингушетии, а позднее этапированы в Москву. Обоим мужчинам вменяется незаконный оборот оружия и боеприпасов, дело находится в одном производстве с делом о теракте в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.

Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов и экстремистов.