В сибирском городе разлилась река

Трактор чистил снег и случайно запустил фонтан воды в городе Обь Новосибирской области. Подробности приводит Telegram-канал Mash Siberia.

«Вода разлилась во дворе на Горького, но местные не удивлены — такое происходит шестую зиму подряд. Водители спецтехники сезон за сезоном срывают трубы», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что местные жители стараются не отчаиваться и зовут друг друга на каток, который образуется на месте разлива через пару часов.

Информации о пострадавших в результате инцидент на данный момент не поступало.

До этого на улице Пушкина в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля прорвало водопровод с горячей водой. Несколько человек получили ожоги.

В АО «Теплоэнерго» уточнили, что на улице Пушкина, 11 были повреждены подземные коммуникации, после чего произошла просадка грунта на пешеходной дорожке.

Ранее петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком.