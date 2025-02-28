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В сибирском городе разлилась река

В городе Обь Новосибирской области разлилась река
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Telegram-канал «Mash Siberia»

Трактор чистил снег и случайно запустил фонтан воды в городе Обь Новосибирской области. Подробности приводит Telegram-канал Mash Siberia.

«Вода разлилась во дворе на Горького, но местные не удивлены — такое происходит шестую зиму подряд. Водители спецтехники сезон за сезоном срывают трубы», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что местные жители стараются не отчаиваться и зовут друг друга на каток, который образуется на месте разлива через пару часов.

Информации о пострадавших в результате инцидент на данный момент не поступало.

До этого на улице Пушкина в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля прорвало водопровод с горячей водой. Несколько человек получили ожоги.

В АО «Теплоэнерго» уточнили, что на улице Пушкина, 11 были повреждены подземные коммуникации, после чего произошла просадка грунта на пешеходной дорожке.

Ранее петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком.

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