Петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком

78.ru: в Петербурге пенсионерка обварилась из-за прорыва трубы с кипятком

В Петербурге 75-летняя женщина обварилась из-за прорыва трубы с кипятком и попала в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на Искровском проспекте. Там прорвало трубу с кипятком, и в результате обварилась пожилая женщина.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пенсионерки ожог 2-й степени стопы, ягодицы и руки. Ее состояние оценили как тяжелое и поместили петербурженку в ожоговую реанимацию. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого петербургская пенсионерка обварилась кипятком, когда принимала ванну. Медики диагностировали у нее ожоговую болезнь с повреждением почти половины тела.

Ранее в Оренбургской области отец вылил чайник с кипятком на 10-месячного сына.