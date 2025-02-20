Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком

78.ru: в Петербурге пенсионерка обварилась из-за прорыва трубы с кипятком
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Петербурге 75-летняя женщина обварилась из-за прорыва трубы с кипятком и попала в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на Искровском проспекте. Там прорвало трубу с кипятком, и в результате обварилась пожилая женщина.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пенсионерки ожог 2-й степени стопы, ягодицы и руки. Ее состояние оценили как тяжелое и поместили петербурженку в ожоговую реанимацию. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого петербургская пенсионерка обварилась кипятком, когда принимала ванну. Медики диагностировали у нее ожоговую болезнь с повреждением почти половины тела.

Ранее в Оренбургской области отец вылил чайник с кипятком на 10-месячного сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами