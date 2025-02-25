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В Нижнем Новгороде три человека обварились кипятком на пешеходном переходе

В Нижнем Новгороде при прорыве трубы с кипятком пострадали три человека
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СУ СК России по Нижегородской области

На улице Пушкина в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля прорвало водопровод с горячей водой. Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, в результате инцидента несколько человек получили ожоги, им понадобилась помощь медиков. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

В АО «Теплоэнерго» уточнили, что на улице Пушкина, 11 были повреждены подземные коммуникации, после чего произошла просадка грунта на пешеходной дорожке. При этом пострадали три человека. Специалисты компании откачали воду и огородили место повреждения водопровода.

В конце января карельский город Питкяранта два дня оставался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Порыв произошел на улице Победы. На время восстановительных работ для жителей организовали подвоз воды.

Ранее в Ленобласти пенсионерка перепутала краны в душе и попала в реанимацию.

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