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Врач рассказала, какие проблемы с зубами сигнализируют о сбоях в организме

Врач Цыбина: разрушение зубов мудрости увеличивает риск болезней сердца
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Рот может многое сказать о состоянии организма, а зубы — показать скрытые проблемы. Воспаленные десны, налет на языке или подвижность зубов сигнализируют о неполадках со здоровьем. Стоматолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Цыбина рассказала «Газете.Ru», какие изменения в полости рта требуют внимания и что может скрываться за обычными на первый взгляд симптомами.

«Многие заболевания внутренних органов отражаются на состоянии зубов, десен и языка. Кровоточивость и воспаление десен свидетельствуют о недостатке жидкости, эндокринных нарушениях или заболеваниях ЖКТ. Подвижность зубов и их выпадение часто связаны с дефицитом витамина C и нарушением обмена веществ. Белесоватый налет на языке и трещины сигнализируют о проблемах с пищеварительной системой, а зубной камень может быть признаком эндокринных нарушений или язвенной болезни», — объяснила она.

Связь состояния зубов с головной болью также прослеживается. Воспалительные процессы в коренных зубах вызывают дискомфорт в затылке, резцы могут провоцировать боли в лобно-височной области, а клыки — в висках.

Болезненные ощущения в передних зубах могут свидетельствовать о воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Инфекции в области корней моляров (задних жевательных зубов, расположенных ближе к глотке) нередко становятся причиной хронических гайморитов и синуситов.

Разрушение зубов мудрости увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как инфекции способны проникать в кровоток. Фантомные боли в зубах иногда связаны с заболеваниями почек, простаты или нервной системы. Кариес и его осложнения часто становятся причиной воспалительных процессов в ЛОР-органах, включая синуситы и гаймориты.

«Некоторые проблемы с зубами связаны не только с заболеваниями внутренних органов, но и с другими факторами. Дефицит витаминов, таких как Е и B6, провоцирует кровоточивость десен, а нехватка B12 приводит к жжению и покалыванию языка. Нарушения в работе эндокринной системы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, также оказывают влияние на зубы и десны. В первом случае повышается чувствительность зубов и развивается сухость во рту, во втором — происходит разрушение костной ткани», — подчеркнула врач.

Дополнительной проблемой является хронический стресс, который усиливает воспалительные процессы в деснах за счет выработки кортизола. Длительное нервное напряжение приводит к бруксизму — ночному скрежетанию зубами, что со временем вызывает стираемость эмали и воспаление мягких тканей.

«Некоторые болезни на ранних стадиях могут проявляться в виде стоматологических симптомов. Например, боль в зубах без видимых кариозных поражений иногда связана с поражением нервов или сосудов. В таких случаях стоматолог направляет пациента на дополнительные обследования: ортопантомограмму, КЛКТ (конусно-лучевую компьютерную томографию) или консультацию у терапевта, эндокринолога и кардиолога», — заметила она.

Регулярные визиты к стоматологу помогают своевременно выявлять патологии, а комплексное обследование организма позволяет определить возможные системные заболевания. Важно следить за питанием, соблюдать гигиену полости рта и не игнорировать тревожные сигналы, которые могут указывать на внутренние проблемы организма, резюмировала она.

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