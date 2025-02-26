Врач рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья

В Масленицу у многих людей возникает вопрос — сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья. Своим профессиональным мнением на этот счет с «Газетой.Ru» поделилась врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Она отметила, что при правильном подходе можно спокойно наслаждаться праздничным угощением, не навредив своему организму. Однако важно понимать, что количество блинов, которое можно съесть без последствий, зависит от многих факторов: состояния здоровья, уровня физической активности, общего рациона питания.

«Однако есть некоторые общие рекомендации, которые подойдут большинству людей. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты не знают, как правильно включить праздничные блюда в свой рацион. Наше исследование показало, что в среднем здоровый человек может позволить себе 2-3 блина в день без существенного влияния на вес и уровень сахара в крови. Конечно, речь идет о классических блинах без обильных начинок и сладких добавок. Я всегда рекомендую своим пациентам быть внимательными к составу блюд и их калорийности», - рассказала Казачкова.

Врач посоветовала выбирать блины из цельнозерновой муки – они содержат больше клетчатки и микроэлементов. Также рекомендуется обратить внимание на начинки: отдайте предпочтение нежирному творогу, свежим фруктам или овощам вместо сладких джемов или сметаны.

«Важно отметить, что калорийность блинов может существенно различаться в зависимости от вида используемой муки. Например, блины из пшеничной муки высшего сорта содержат около 233 ккал на 100 грамм, в то время как блины из гречневой муки – около 210 ккал. Блины из овсяной муки имеют примерно 220 ккал на 100 грамм, а из кукурузной – около 200 ккал. Эта информация может помочь вам сделать более осознанный выбор при планировании своего праздничного меню. Я всегда подчеркиваю важность понимания состава продуктов для правильного питания», — добавила специалист.

При этом она обратила внимание, что блины – это не только вкусное угощение, но и часть культурной традиции. Поэтому не стоит полностью отказываться от них даже тем, кто следит за фигурой. Главное – соблюдать меру и прислушиваться к своему организму.

«В нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что люди, пытаясь соблюдать строгие диеты, лишают себя любимых блюд. Это может привести к срывам и перееданию. Я считаю, что здоровье – это не только правильное питание, но и умение наслаждаться жизнью. Поэтому если вы решили побаловать себя блинами на Масленицу, делайте это с удовольствием, но в разумных пределах. Я всегда подчеркиваю, что нет необходимости в строгих запретах, если вы умеете контролировать порции и выбирать более полезные варианты блюд», — резюмировала Казачкова.

Ранее врач посоветовала полезные альтернативы традиционным начинкам в блинах.