Пьяный подросток устроил дебош и катался по полу вагона поезда Уфа-Оренбург

В Оренбурге 17-летнего молодого человека задержали за нарушение общественного порядка в поезде. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По словам самого юноши, в Уфе он попросил незнакомца купить ему пиво и вино, чтобы отпраздновать свой день рождения. Получив желаемое, он сел в поезд, следовавший до Оренбурга, и в салоне начал отмечать праздник. Что делал дальше, молодой человек не рассказал, так как не помнил.

«Как рассказали полицейским очевидцы происшествия, юный нарушитель распивал спиртные напитки, вел себя неадекватно и катался на полу вагона», – сообщается в публикации.

Вместе с матерью юношу доставили в участок. Подростка привлекли к административной ответственности по статьям о распитии алкоголя и появлении в состоянии опьянения в общественных местах.

Материалы переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса.