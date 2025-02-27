Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса

В Казахстане туриста из РФ сняли с рейса за дебош в самолете

В Казахстане россиянин устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский департамент полиции на транспорте.

Инцидент произошел в аэропорту Астаны. Мужчина сел в самолет Астана – Алма-Ата, но за некоторое время до вылета пожаловался на боли в сердце и «внезапно захотел покинуть самолет». Во время дебоша он повредил вспомогательную ручку двери самолета.

«Однако его состояние оказалось не настолько критичным – вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь», – сообщается в публикации.

После проверки выяснилось, что пассажир действительно был пьян. При этом из-за произошедшего борт задержали.

Мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне и появление в состоянии опьянения.

За подобные действия в Казахстане можно получить штраф до $90. О том, как наказали дебошира, не сообщается.

Ранее в Шереметьево пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош и получила штраф.