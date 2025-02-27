Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса

В Казахстане туриста из РФ сняли с рейса за дебош в самолете
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане россиянин устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский департамент полиции на транспорте.

Инцидент произошел в аэропорту Астаны. Мужчина сел в самолет Астана – Алма-Ата, но за некоторое время до вылета пожаловался на боли в сердце и «внезапно захотел покинуть самолет». Во время дебоша он повредил вспомогательную ручку двери самолета.

«Однако его состояние оказалось не настолько критичным – вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь», – сообщается в публикации.

После проверки выяснилось, что пассажир действительно был пьян. При этом из-за произошедшего борт задержали.

Мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне и появление в состоянии опьянения.

За подобные действия в Казахстане можно получить штраф до $90. О том, как наказали дебошира, не сообщается.

Ранее в Шереметьево пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош и получила штраф.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами