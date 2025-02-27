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Стали известны подробности ДТП с влетевшим в остановку авто в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде две женщины не выжили после ДТП с влетевшим в остановку авто
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Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде два человека получили серьезные травмы после аварии на остановке, их не спасли. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, водителю автомобиля 18 лет. Юноша получил права за несколько месяцев до аварии. В день инцидента он катал друзей по улицам города. Как рассказали свидетели произошедшего, автомобиль двигался на высокой скорости.

В ДТП пострадали четыре человека, сидевших в машине. Очевидцы помогли им выбраться из салона. Еще двух женщин спасти не удалось. По данным Telegram-канала Ni Mash, им было 56 и 66 лет, обе ожидали автобус на остановке.

Инцидент произошел в районе улицы Землячки. Каршеринговая машина с водителем и пассажирами опрокинулась и задела остановку. По предварительным данным, молодой человек за рулем не справился с управлением.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру.

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