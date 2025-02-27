В Техасе спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец под домом, пишет UPI.

Спасатели животных из Техаса рассказали о невероятной операции, которую они назвали «историей спасения всей жизни». В ней приняли участие пожарные, сотрудники центра по уходу за животными и собака, оказавшаяся в глубоком колодце под домом.

Центр ухода и усыновления животных опубликовал в соцсетях подробности операции. По их данным, собака «каким-то образом упала в колодец», оказавшись в крайне опасной ситуации. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники центра вместе с пожарными из службы Лонгвью.

Благодаря слаженным и «героическим усилиям» офицеров по контролю за животными и пожарных, собаку удалось спасти. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как спасатели пробираются в узкое подполье под домом, чтобы добраться до животного.

По словам пожарных, собака была «напугана, но не пострадала».

Ранее пожарные спасли козу, оказавшуюся на карнизе пятого этажа жилого дома в Испании.