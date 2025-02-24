В Испании пожарные спасли козу, оказавшуюся на карнизе пятого этажа жилого дома, пишет UPI.

В Мадриде произошел необычный инцидент: пожарные пришли на помощь козе, которая каким-то образом забралась на карниз пятого этажа многоквартирного дома. На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили животное на узком выступе за закрытым окном пустующей квартиры.

Как коза оказалась на такой высоте, остается загадкой. Чтобы спасти животное, пожарные пошли на хитрость: они заманили козу на ближайший балкон с помощью угощений — моркови и салата. После этого им удалось взять животное под контроль.

Козу передали в Службу экстренной ветеринарной помощи Мадрида для осмотра и ухода. Тем временем местные власти пытаются выяснить, кому принадлежит животное и как оно оказалось в столь необычной ситуации.

Ранее пожарные спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера.