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Россиянин избил юношу, который надел камуфляж, не отслужив в армии

В Крыму мужчина избил подростка-страйкболиста за ношение камуфляжа
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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе мужчина избил несовершеннолетнего за то, что он надел камуфляж, хотя не служил в армии. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, пострадавшим от рукоприкладства оказался 17-летний юноша, который в день инцидента надел камуфляжный костюм, чтобы поиграть в страйкбол. Позже, когда молодой человек выпивал на улице со знакомым, к ним подошла компания мужчин.

Одному из незнакомцев внешний вид юноши сразу не понравился, он поинтересовался, был ли собеседник в армии. На что подросток признался, что не служил и не собирается, это разозлило мужчину. После словесной перепалки он избил молодого человека в ближайшем сквере.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму и переломы костей лица. Нападавшего задержали, отдали под суд и отправили в колонию на 2,5 года.

Ранее екатеринбуржец забил руками и ногами собутыльника, который допил остатки водки.

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