Екатеринбуржец забил руками и ногами собутыльника, который допил остатки водки

В Екатеринбурге мужчина забил своего приятеля, который допил водку во время совместного застолья. О подробностях инцидента сообщает Ura.ru.

Как рассказал собеседник агентства, ЧП произошло в квартире на улице Бебеля. Екатеринбуржец пригласил в гости 40-летнего знакомого, вдвоем они выпили две бутылки водки, бутылку коньяка и какое-то количество спирта.

Пока хозяин ходил в туалет, гость допил остатки водки. Обнаружив это, мужчина разозлился и забил жертву руками и ногами. Осознав, что пострадавший не дышит, злоумышленник испугался и вытащил его в подъезд.

Бездыханного мужчину нашли жители дома, которые вызвали полицию. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, тот во всем признался. В СУ СКР по Свердловской области дело комментировать не стали.

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