Китаец отправлял девушке деньги и узнал, что все это время общался с ИИ

WOB: китаец познакомился в сети с девушкой, отправлял ей деньги и узнал, что общался с ИИ

В Китае мужчина отправлял девушке деньги, а потом узнал, что стал жертвой мошенников и все это время общался с ИИ, пишет World of Buzz.

Житель Китая по имени Лю стал жертвой схемы мошенничества, в которой преступники использовали искусственный интеллект для создания реалистичных изображений и видео молодой женщины, чтобы обмануть его. Мужчина поверил в искренность чувств к «девушке Цзяо», которая оказалась вымышленным персонажем.

«Девушка» начала просить у Лю деньги под различными предлогами, такими как инвестиции в бизнес и оплата медицинских операций для членов семьи. Чтобы завоевать доверие, мошенники предоставили мужчине поддельное удостоверение личности «Цзяо», медицинские документы её «родственников» и даже счета за покупки для её «бизнеса».

Китае перевел крупную сумму денег собеседнице, несмотря на то, что они ни разу не встречались в реальной жизни. Однако со временем он начал подозревать неладное и обратился в полицию.

Власти сообщили Лю, что он стал жертвой мошеннического синдиката, использующего передовые технологии для создания реалистичных образов. Расследование дела продолжается.

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