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Экс-замминистра транспорта России отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест бывшего замминистра транспорта Чалика

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика, который проходит по делу о растрате более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда, экс-чиновник пробудет под домашним арестом два месяца.

О задержании экс-замминистра транспорта стало известно 26 февраля. По версии следствия, в 2024 году, когда Чалик занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГосНИИ ГА, он назначал себе премии в размере 740 тыс. рублей, при этом вписывал себя в списки премированных и поощренных сотрудников. Также в июле Чалик назначил себе дополнительную выплату в размере 1,2 млн рублей. Всего с апреля по сентябрь бывший замминистра присвоил себе около 4,2 млн рублей, причинив крупный материальный ущерб ГосНИИ ГА.

Ранее замминистра спорта Ростовской области освободили от должности из-за дела о взятке.

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