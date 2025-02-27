Ветеринар из США вылечила собаку и отказалась отдавать ее бездомному хозяину

Ветеринару грозит тюрьма за то, что она подобрала с улицы и вылечила больного пса

В США ветеринар подобрала на улице больную собаку, вылечила ее и отказалась вернуть прежнему хозяину. Теперь ее могут отправить за решетку, сообщает ABC News.

Аманду Хергенредер, ветеринара из штата Мичиган, обвиняют в краже собаки, которую она спасла четыре месяца назад. Женщина утверждает, что нашла старого питбуля привязанным к грузовику у кофейни в Гранд-Рапидс. Собака была вялой, и доктор отвезла ее в свою клинику. Там она удалила у питбуля гнилой зуб и вылечила его от тяжелой инфекции мочевыводящих путей. Хергенредер потратила на процедуры $3 тыс. и решила оставить себе пса, которому придумала кличку — Бигби. Теперь, по словам женщины, животное чувствует себя замечательно.

Однако недавно объявился бывший владелец пса, Крис Гамильтон, который требует вернуть своего питомца, известного ему как Винни. В последнее время мужчина не имеет постоянного места жительства, но считает, что вполне может содержать собаку. Он признал, что оставил ее привязанной, но вскоре вернулся на место и узнал от сотрудников кофейни, что Винни забрала неизвестная женщина.

В прокуратуре считают, что ветеринар совершила обыкновенную кражу, которая наказывается тюремным заключением на срок до 93 дней. Адвокаты женщины отмечают, что мистер Гамильтон даже не лицензировал свою собаку и не обеспечил ей необходимого ухода. Суд по делу назначен на 6 марта.

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