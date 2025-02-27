Двойник Бэтмена на велосипеде рассмешил соцсети

Metro: в Англии двойник Бэтмена на велосипеде проехался по городу и рассмешил соцсети

Двойник Бэтмена на велосипеде развеселил пользователей соцсетей, пишет Metro.

Жители британского города Лимингтон-Спа оказались в центре этой истории после того, как на улицах города был замечен человек в костюме Бэтмена, разъезжающий на велосипеде. Необычное зрелище произошло рано утром в воскресенье, когда «Темный рыцарь» промчался по тихой дороге в 6:45 утра.

48-летний Дэвид Уинтерберн, директор местной компании, стал одним из свидетелей этого события.

«Я делал кофе у окна, как вдруг увидел, как Бэтмен пронесся мимо на велосипеде», — рассказал он.

Чтобы убедиться, что это не игра воображения, Дэвид попросил у соседа запись с камер видеонаблюдения, на которой был запечатлен загадочный велосипедист.

«Многие его видели», — отметил Дэвид.

По его словам, одна из местных жительниц даже заявила, что это «лучший костюм Бэтмена, который она когда-либо видела». Кроме того, двойника супергероя заметили в магазине Halfords, где он приобретал набор для ремонта.

Дэвид опубликовал фото с места событий в соцсетях в надежде, что таинственный велосипедист откликнется, но пока личность «Бэтмена» остается загадкой. Пост вызвал волну шуток и предположений от местных жителей.

«Возможно, Бэтмен искал Робина», — пишут люди.

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