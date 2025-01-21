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Мужчина из Англии сделал пересадку волос и рассмешил пользователей соцсетей

LADBible: сделавшего пересадку волос британца сравнили с Мегамозгом
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Мужчина из Англии сделал пересадку волос и рассмешил пользователей соцсетей результатом операции, пишет LADBible.

Канах Флекс, танцор и художник, сообщил о проведенной им пересадке волос в лондонской клинике, где, по его словам, такую же процедуру делали мировые знаменитости. Однако кадры, на которых британец рассказывает об этом, рассмешили пользователей соцсетей.

Некоторые пользователи отметили, что он напоминает Мегамозга из одноименного мультфильма, а другие увидели схожесть Канаха со Сквидвардом из «Спанч Боба».

«Я знаю, что выгляжу сумасшедшим, но доверяю всему процессу», — рассказал сам Флекс.

Он сообщил, что ему в пересадили около 8000 волос в зону облысения, поэтому такая опухшая голова — нормальная реакция на процесс.

Ранее мужчина из Италии вытатуировал очки на своем лице и рассмешил пользователей соцсетей.

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