Свердловчанин получил срок за то, что толкнул женщину под машину

Житель Свердловской области, в 2015 году толкнувший подругу под машину, получил реальный срок. Это следует из приговора Первоуральского городского суда.

В ноябре 2015 года Михаил Дихтярь и его 30-летняя сожительница Светлана Мамина возвращались из Екатеринбурга в Красноуфимск. Пара остановилась на обочине дороги в черте Первоуральска, когда между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Дихтярь захотел избавиться от Маминой и, дождавшись приближения автомобиля, движущегося с большой скоростью, обеими руками толкнул жертву под машину. Та оказалась на проезжей части, и водитель, не успев затормозить, наехал на нее. Женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, ее не спасли.

В 2022 году Дихтяря приговорили к двум годам ограничения свободы, но затем освободили от наказания из-за истечения срока давности. Затем обвинение ужесточили и отправили мужчину под суд, вменив ему 105-ю статью УК РФ. Однако он получил оправдательный приговор, который затем отменили и назначили подсудимому 12 лет лишения свободы.

На этот раз Дихтярь предстал перед присяжными, и коллегия вынесла единогласный вердикт о виновности мужчины со снисхождением. С учетом всех обстоятельств Первоуральский городской суд назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

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