Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанин получил срок за то, что толкнул женщину под машину

Жителя Свердловской области осудили за расправу над подругой в 2015 году
close
Telegram-канал Прокуратура Свердловской области

Житель Свердловской области, в 2015 году толкнувший подругу под машину, получил реальный срок. Это следует из приговора Первоуральского городского суда.

В ноябре 2015 года Михаил Дихтярь и его 30-летняя сожительница Светлана Мамина возвращались из Екатеринбурга в Красноуфимск. Пара остановилась на обочине дороги в черте Первоуральска, когда между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Дихтярь захотел избавиться от Маминой и, дождавшись приближения автомобиля, движущегося с большой скоростью, обеими руками толкнул жертву под машину. Та оказалась на проезжей части, и водитель, не успев затормозить, наехал на нее. Женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, ее не спасли.

В 2022 году Дихтяря приговорили к двум годам ограничения свободы, но затем освободили от наказания из-за истечения срока давности. Затем обвинение ужесточили и отправили мужчину под суд, вменив ему 105-ю статью УК РФ. Однако он получил оправдательный приговор, который затем отменили и назначили подсудимому 12 лет лишения свободы.

На этот раз Дихтярь предстал перед присяжными, и коллегия вынесла единогласный вердикт о виновности мужчины со снисхождением. С учетом всех обстоятельств Первоуральский городской суд назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин жестоко избил беременную возлюбленную после ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами