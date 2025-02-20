Россиянин жестоко избил беременную возлюбленную после ссоры

В Волгоградской области мужчина жестоко избил беременную возлюбленную после ссоры

В Волгоградской области 46-летний мужчина после конфликта жестоко избил беременную 34-летнюю сожительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из хуторов Михайловского района. Между сожителями произошел конфликт, причины которого не уточняются, и мужчина жестоко избил возлюбленную руками и ногами.

Пострадавшую беременную женщину доставили в медицинское учреждение. У нее диагностировали множественные телесные повреждения. Врачи сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого ранее судимого сожителя пострадавшей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее беременной женщине стало плохо из-за драки пассажира с таксистом.