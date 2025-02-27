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В Петербурге ребенок мигрантов-нелегалов не выжил после лечения на дому

78.ru: в Шушарах медики не спасли мальчика, которого родители месяц лечили сами
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Shutterstock

В Петербурге семья иностранцев около месяца не обращалась к медикам, чтобы вылечить годовалого ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Шушарах. Мать заметила, что сын перестал дышать, и попросила племянника вызвать медиков, но спасти больного не удалось.

Позже выяснилось, что около месяца у мальчика держалась высокая температура, его часто рвало. Несмотря на это, родители отказывались обращаться за помощью к врачам и лечили ребенка самостоятельно.

После произошедшего женщину задержали. Известно, что на территории России родители находятся незаконно. Во время переезда в Петербург в 2023 году мигрантка была беременной и родила уже в РФ. Женщина не получила свидетельство о рождении из-за того, что была в России нелегально.

До этого в Подмосковье мать стала фигуранткой дела после того, как выбросила новорожденного в мусор. Она положила сына в пакет и оставила в контейнере, но его удалось спасти, так как на сверток обратили внимание местные жители.

Ранее в Ленобласти в квартире нашли голых голодных детей, которых оставила мать.

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