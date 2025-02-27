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Мошенники заставили жительницу Ярославля продать квартиру и отдать им 7,4 млн рублей

В Ярославле женщина лишилась квартиры и 7,4 млн рублей из-за мошенников
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Мария Девахина/РИА Новости

Аферисты убедили жительницу Ярославля отдать им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Представившись сотрудниками оператора, злоумышленники предложили продлить договор услуг связи и попросили продиктовать номер из сообщения.

Затем «сотрудник банка» заявил женщине, что кто-то пытался завладеть деньгами на ее счету, поэтому ей нужно «защитить сбережения». Для этого она перевела на указанные реквизиты почти 1,3 млн рублей, спустя некоторое время вместе с родственником она отдала аферистам еще около 1,2 млн рублей.

Позже аферисты убедили пострадавшую в необходимости продать квартиру. Деньги от сделки она частями передавала с помощью доставщиков.

«Следуя указаниям, заявительница отдала мошенникам более 7,4 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Ранее пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 1,5 млн рублей.

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