Мошенники заставили жительницу Ярославля продать квартиру и отдать им 7,4 млн рублей

Аферисты убедили жительницу Ярославля отдать им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Представившись сотрудниками оператора, злоумышленники предложили продлить договор услуг связи и попросили продиктовать номер из сообщения.

Затем «сотрудник банка» заявил женщине, что кто-то пытался завладеть деньгами на ее счету, поэтому ей нужно «защитить сбережения». Для этого она перевела на указанные реквизиты почти 1,3 млн рублей, спустя некоторое время вместе с родственником она отдала аферистам еще около 1,2 млн рублей.

Позже аферисты убедили пострадавшую в необходимости продать квартиру. Деньги от сделки она частями передавала с помощью доставщиков.

«Следуя указаниям, заявительница отдала мошенникам более 7,4 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Ранее пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 1,5 млн рублей.