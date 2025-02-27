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Пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 1,5 млн рублей

В Первоуральске мошенник, укравший накопления пенсионерки, получил 5 лет колонии
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Ilya Naymushin/Reuters

В Свердловской области огласили приговор жителю Кировской области, который выманил у пенсионерки все сбережения под предлогом замены старых банкнот на новые. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый с сообщником, личность которого не удалось установить, убедили пенсионерку в проведении денежной реформы. Мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов и оформили «изъятие» средств у пожилой женщины под предлогом замены купюр старого образца на новые.

Пока подельник отвлекал женщину, второй злоумышленник подменил ее деньги на нарезанные листы бумаги. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей. Одного из подозреваемых в хищении денег удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Второй участник преступной схемы находится в розыске.

Ранее в Коломне женщина обменяла почти полмиллиона 91-летней пенсионерки на билеты банка приколов.

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