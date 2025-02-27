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Во Франции приготовили самое большое сырное фондю в мире

UPI: сырное фондю массой 2177 кг, приготовленное во Франции, установило рекорд
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Во Франции приготовили самое большое сырное фондю в мире, пишет UPI.

Французская сыродельная компания Juraflore вошла в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив гигантское сырное фондю весом около 2177 кг. Это достижение не только превзошло собственную цель фирмы, но и побило неофициальный рекорд швейцарского ресторана La Chaux-de-Fonds, где в 2009 году было приготовлено фондю весом 1440 кг.

Мероприятие прошло в деревне Ле-Рус, в Форт-де-Рус. Для приготовления рекордного блюда использовался массивный медный котел, в который загрузили 40 кругов сыра конте, выдержанного от 9 до 21 месяца. В смесь добавили белые вина Шардоне и Саваньен, а также чеснок и белый перец.

Чтобы добиться идеальной консистенции, повара компании использовали гигантский кухонный комбайн. Приготовленное фондю не только стало самым большим в мире, но и получило официальное подтверждение от представителя Книги рекордов Гиннесса, который присутствовал на месте.

Ранее в США приготовили самую большую в мире пупусу.

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