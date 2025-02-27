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Находящийся в розыске пермяк попытался ограбить ломбард

В Перми поймали рецидивиста, который пытался ограбить ломбард, находясь в розыске
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cerbergroup.ru

Рецидивиста задержали в Перми при попытке ограбления ломбарда. Об этом сообщили в пресс-службе охранного агентства «Цербер».

Сигнал «Тревога» поступил на пульт охранного предприятия 25 февраля из ломбарда, расположенного на улице 1905 года. Группа быстрого реагирования, состоящая из двух вооруженных охранников, по прибытии на объект задержала агрессивного мужчину, который замахивался ножом на продавца, выражаясь грубой нецензурной бранью и угрожая ему физической расправой.

Посетитель пытался оказать сопротивление, но был обезврежен и передан сотрудникам полиции. Позднее выяснилось, что хулиган имеет несколько судимостей, а на момент задержания находился в розыске. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет.

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