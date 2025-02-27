США депортировали в Россию россиянина, обвиняемого в разбое

США депортировали в РФ обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году

США депортировали в Россию мужчину, который более десяти лет назад совершил разбойное нападение в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге и похитил с соучастниками свыше $1,5 млн. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, передает РИА Новости.

«По инициативе Генпрокуратуры РФ из Соединенных Штатов депортирован Дмитрий Кошелев», — сказали там.

По данным следствия, 15 июля 2014 года в пассажирском терминале аэропорта Пулково Кошелев с соучастниками напал с оружием на сидящих в автомобиле людей и похитил у них имущество и более чем $1,5 млн.

Обвиняемый скрылся от уголовного преследования, в апреле 2020 года мужчину объявили в международный розыск.

В мае 2021 года поступила информация об установлении Кошелева в США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры РФ с компетентными американскими органами с учетом предоставленных Россией материалов удалось добиться принятия решения о его депортации.

В конце января сообщалось, что власти США планируют депортировать 1182 человека в Советский Союз и Югославию, и еще 254 человека — в Чехословакию.

Ранее освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник дал интервью.