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США собираются депортировать более тысячи человек в несуществующие страны

Власти США планируют депортировать 1182 человека в СССР и Югославию
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Depositphotos

Власти Соединенных Штатов планируют депортировать 1182 человека в Советский Союз и Югославию, и еще 254 человека — в Чехословакию. Об этом сообщает издание «Царьград» со ссылкой на решение миграционных органов США.

Такая коллизия произошла из-за того, что нелегальные мигранты, прибывшие в США, вероятно, все это время не обновляли документы. Из этого числа 337 человек должны отправиться в Советский Союз, остальные — в Югославию. Однако куда именно будут направлены депортируемые фактически — не уточняется.

В целом команда 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена выдворить 1 445 549 человек, почти половина из этого числа — дети, у которых нет документов. Постсоветские страны и Восточная Европа в этом отношении не занимает лидирующих позиций — большинство собираются депортировать в страны Латинской Америки — Гондурас, Мексику, Эль-Сальвадор и Гренаду.

При этом миграционные службы США могут столкнуться с тем, что им не хватит бюджетов на депортацию из-за огромного числа нелегалов.

До этого телеканал NBC News сообщил, что в США планируют антимиграционные рейды в трех городах в неделю.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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