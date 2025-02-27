В Уфе тренера обвинили в халатности после спасения подростка в бассейне

Shot: в Уфе тренер спас подростка в бассейне и попал под проверку

В Уфе тренер спас человека и стал фигурантом дела. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в местном центре спортивной подготовки. Тренер организации занимался с курсантами, умеющими плавать на дорожках. В то же время в другом бассейне находились два курсанта, которые не умели плавать, но учились вместе с другим инструктором. Для того, чтобы держаться на воде, им выдали специальные приспособления.

В какой-то момент 15-летний юноша выпустил предмет и пошел ко дну. Второй курсант растерялся и вылез из бассейна, инструктор не отреагировал на ситуацию.

Помощь пострадавшему оказал тренер, следивший за остальными курсантами. После этого медики госпитализировали подростка в тяжелом состоянии.

В отношении тренера, спасшего юношу, проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инструктора, который должен был следить за не умеющими плавать подростками, не привлекают по делу.

Ранее в Москве тренер не заметил, как ребенок ушел под воду в бассейне.