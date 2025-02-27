Москвичи назвали самые «сонные» ветки метро

Москвичи признались, что чаще всего засыпают на Сокольнической линии метро

Москвичи назвали самой «сонной» веткой в столичной подземке Сокольническую линию. По данным опроса, который провел Московский метрополитен совместно с платформой «Дзен», каждый пятый (20%) пассажир засыпает именно на красной ветке метро.

В первую тройку рейтинга также попали Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%) линии. При этом реже всего москвичи засыпают на Троицкой, Калининской и Некрасовской (суммарно менее 2%).

Среди причин, по которым хочется спать в метро, 42% респондентов назвали хронический недосып, 23% — скуку в долгой дороге, 21% — чувство комфорта и уюта. 36% опрошенных часто засыпают в метро по пути на работу, 29% — на обратном пути домой, 25% — по пути на учебу.

До этого москвичи рассказали, сколько времени они тратят на то, чтобы добраться от дома до работы на общественном транспорте. Более половины (67%) ответили, что на дорогу у них уходит 63 минуты. При этом 21% респондентов доезжают до работы на личном транспорте, на это в среднем уходит 45 минут. Также жители столицы признались, что мечтают о том, чтобы добраться до работы можно было за 30 минут.

Ранее ученые выяснили, что у добирающихся на работу пешком людей снижен риск сердечного приступа.