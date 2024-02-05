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Названы преимущества пешей ходьбы на работу

EJPH: у добирающихся на работу пешком людей снижен риск сердечного приступа

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Ученые из университета Восточной Финляндии обнаружили, что у людей, которые добираются на работу пешком, снижен риск сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Public Health (EJPH).

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и двигательных привычках более чем шести тысяч добровольцев. Также у них были взяты образцы крови для измерения уровня С-реактивного белка (СРБ). Это наиболее информативный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе и различных травмах. В крови здорового человека этот белок отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

Выяснилось, что у испытуемых, которые тратили на ходьбу около 15 минут в день, уровень СРБ был на 7% ниже по сравнению по сравнению с теми, кто добирался до места работы на машине или общественном транспорте. У тех, кто ежедневно проходил пешком 45 минут (чуть более 20 минут в сторону работы и столько же в сторону дома), концентрация С-реактивного белка была почти на 18% ниже.

Ученые отметили, что снижение этого показателя тесно связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы — ежедневная ходьба на работу может снизить риск инфаркта, инсульта, гипертонии и других заболеваний.

Ранее стало известно, от чего зависит количество сжигаемых калорий при ходьбе.

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