Москвичи ответили, сколько времени они тратят на дорогу до работы

Более половины (67%) жителей Москвы добираются до работы на общественном транспорте, в среднем на дорогу у них уходит 63 минуты. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое провели для «Москвы 24».

При этом 21% респондентов доезжают до места работы на личном автомобиле, им для этого в среднем требуется 45 минут. Аналитики также установили, что москвичи чаще всего просыпаются примерно за час до выхода из дома — мужчинам на сборы нужно 54 минуты, женщинам – 61 минута.

«Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать прическу и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодежи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу», — говорится в исследовании.

Аналитики отметили, что жители столицы мечтают о том, чтобы добраться до работы можно было за 30 минут.

Ученые из университета Восточной Финляндии обнаружили, что у людей, которые добираются на работу пешком, снижен риск сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты.