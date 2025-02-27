В США мужчина пожаловался на сыпь на шее, которая оказалась паразитическими червями под кожей, пишет The Sun.

Американец, работающий спасателем на пляже в Южной Калифорнии, обратился в дерматологическую клинику с жалобами на странную сыпь. Как выяснилось позже, причиной высыпаний стали личинки паразитических червей.

Молодой человек не выезжал за границу в последнее время, что сделало случай особенно необычным. При осмотре врачи Медицинского центра Западного Лос-Анджелеса обнаружили на его шее две красные выпуклые отметины, напоминающие змеиные следы. Сыпь не вызывала боли, но выглядела крайне необычно.

Для уточнения диагноза врачи провели биопсию кожи, которая показала легкое воспаление. Тест на грибковую инфекцию оказался отрицательным. Учитывая характер сыпи и работу пациента на пляже, медики диагностировали кожную мигрирующую личинку — паразитарное заболевание, вызываемое личинками анкилостомы.

Это заболевание, также известное как «ползучая сыпь», возникает, когда личинки червей проникают под кожу, оставляя зудящие красные следы. Обычно заражение происходит при ходьбе босиком по песку или почве, загрязненной фекалиями животных. Однако в данном случае сыпь появилась на шее, что связано с длительным контактом кожи с песком во время работы на пляже.

После двухдневного курса лечения ивермектином — препаратом против паразитов — сыпь у пациента полностью исчезла.

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