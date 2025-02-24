В Великобритании девочка родилась без глаз из-за редкого заболевания

Девочка в Англии родилась без глаз из-за редкого заболевания, пишет LADBible.

Дарра О'Салливан и ее муж Винс Гринуэй стали родителями девочек-близнецов Мэйв и Орлы, появившихся на свет на 36-й неделе беременности. Однако радость от рождения детей омрачилась неожиданным диагнозом: у одной из девочек, Мэйв, врачи обнаружили редкое заболевание — двустороннюю анофтальмию. Это состояние, при котором ребенок рождается без глаз, встречается у одного из 100 тысяч младенцев.

Первые дни жизни Мэйв стали для семьи настоящим испытанием. Как рассказала Дарра, изначально все казалось нормальным, пока педиатр не обратил внимание на то, что девочка не открывает глаза.

«Мы даже не заметили, потому что она была такой крошечной. Но по тону голоса врачей поняли, что что-то не так», — поделилась британка.

Для девочки уже разрабатывают конформеры — специальные пластиковые оболочки, которые помогут глазницам развиваться до нормальной формы и размера. В будущем их заменят протезами. Семья активно готовится к тому, чтобы помочь Мэйв адаптироваться к жизни без зрения. Родители планируют изучать шрифт Брайля вместе с дочерью и поддерживать ее на каждом этапе развития.

«Мы не хотим, чтобы она когда-либо чувствовала, что ее состояние помешает ей что-либо делать», — подчеркнула О'Салливан.

Чтобы привлечь внимание к проблеме двусторонней анофтальмии, Винс решил принять участие в ближайшем Лондонском марафоне . Он будет бежать в поддержку благотворительной организации, которая помогает детям с редкими заболеваниями.

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