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Москвичам рассказали о самом сухом месяце XXI века

Синоптик Леус: февраль 2025 года в Москве станет самым сухим месяцем в XXI веке
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Февраль в 2025 году может стать самым сухим месяцем в XXI веке. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в четверг, 27 февраля, влияние на погоду в столице оказывает северная периферия антициклона. Сегодня в городе будет сухо и солнечно, а температура воздуха прогреется до +2 градусов. В пятницу, 28 февраля, также не ожидается осадков. Столбики термометра в последний день месяца покажут +1...+3 градуса.

«В такой ситуации нынешний февраль станет самым сухим с начала века», — отметил Леус.

До этого москвичам спрогнозировали аномально теплую весну. По прогнозу главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в марте температура воздуха в столице превысит норму на четыре градуса. По ее словам, первый месяц весны, скорее всего, будет сухим, поэтому станет третьим подряд с дефицитом осадков. В апреле и мае, как рассказала Позднякова, температура воздуха также будет превышать норму. Но не исключаются и холода, уточнила синоптик.

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