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Найдено применение ходившим в Петербург поездам Allegro

Yle: ходившие в Петербург поезда Allegro переименуют в Pendolino Plus
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Stringer/Global Look Press

Ходившие в Петербург поезда Allegro переименуют в Pendolino Plus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское издание Yle.

С конца 2025 года эти поезда будут ходить по маршрутам дальнего следования компании VR из Хельсинки в Турку и Оулу.

Поезда Allegro перестали ходить с 28 марта 2022 года. Проект скоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки был запущен в 2001 году — именно тогда президенты России и Финляндии достигли договоренности по этому вопросу. Однако первый, тестовый рейс состоялся лишь в 2010 году.

В декабре 2023 года финская железнодорожная компания VR Group выкупила поезда «Аллегро».

В августе 2024 года в РЖД заявили, что поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно и потребовали уплату неустойки в размере 552 млн рублей.

Ранее «Украинские железные дороги» запросили у финской госкомпании VR четыре поезда Allegro.

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