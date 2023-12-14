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Финская VR выкупила поезда, ходившие в Россию

Финская компания VR Group выкупила ходившие в Россию поезда Allegro

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Stringer/Global Look Press

Финская железнодорожная компания VR Group выкупила поезда «Аллегро», которые ходили по маршруту ХельсинкиСанкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами [модели Sm6] на основании права залога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что VR в 2025 году намерена вернуть их в эксплуатацию на территории Финляндии и в зарубежных поездках.

Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестал ходить с 28 марта 2022 года, сообщили Финские железные дороги.

Электропоезда «Аллегро» проезжают 407 км между Петербургом и Хельсинки за 3,5 часа. Фирменное название поезд получил по музыкальному термину «аллегро» (названию темпа — «весело, бодро, радостно»), что перекликается с названием ранее курсировавшего по данному маршруту поезда «Сибелиус», названного в честь финского композитора Яна Сибелиуса.

Ранее стало известно, что в Финляндии может встать движение поездов из-за забастовки.

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