РЖД обвинила Финляндию в незаконном изъятии поездов Allegro

Курсировавшие ранее между Санкт-Петербургом и Хельсинки поезда Allegro («Аллегро») были изъяты финской стороной незаконно. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД.

В компании заявили, что из-за действий финской стороны была парализована работа совместного предприятия российских и финских железных дорог — Karelian Trains, которое до этого успешно обеспечивало пассажирские перевозки и приносило прибыль.

«Последовавшее одностороннее изъятие VR Group у данного предприятия скоростных поездов «Аллегро», в приобретении которых участвовали и «РЖД», также является незаконным», — добавили в компании.

Российские суды подтвердили незаконность действий финской стороны. Финских железнодорожников обязали продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн руб., отметили в РЖД.

Поезда Allegro перестали ходить с 28 марта 2022 года. Проект скоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки был запущен в 2001 году — именно тогда президенты России и Финляндии достигли договоренности по этому вопросу. Однако первый, тестовый рейс состоялся лишь в 2010 году.

Ранее в Приморье восстановили движение поездов.