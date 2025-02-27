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Дело Суровикина назвали «плохо пахнущим»

Военкор Сладков назвал дело в отношении генерала Суровикина плохо пахнущим
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский военный корреспондент Александр Сладков назвал дело в отношении генерала армии Сергея Суровикина «плохо пахнущим». Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Свое мнение он высказал в контексте обсуждения другого дела — уголовного преследования генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении металлоконструкций, предназначенных для укрепления обороны Запорожской области (на сумму более 114 млн рублей).

Сладков выразил сомнение в обоснованности обвинений против Попова, предположив, что правда о ситуации вскоре станет известна, подобно тому, как это произошло в деле бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России Владимира Чиркина, обвинявшегося в мошенничестве.

Он также заявил, что обвинения против Суровикина также являются несправедливыми, признав, что обладает данными о подлинных обстоятельствах дела, но отказывается их разглашать из-за чувства стыда.

«С Суровикиным мы знаем, как все получилось. Знаем и молчим, потому как стыдно. Дело с плохим запахом», — заявил военкор.

Генерал армии Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В конце прошлого года появилось фото Суровикина на очередном спецзадании в Африке.

Ранее сообщалось, что Суровикина заметили в Кремле.

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