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Появилось фото генерала Суровикина на спецзадании

Ura.ru опубликовал фото генерала и героя РФ Суровикина на спецзадании в Африке

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Ura.ru опубликовал фотографию генерала армии, героя России Сергея Суровикина на очередном спецзадании в Африке.

Отмечается, что ему исполнилось 58 лет, но многие сейчас не могут поздравить Суровикина с днем рождения, так как ничего не знают о его конкретном местонахождении.

«Сергей Владимирович на спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — сказал Ura.ru один из знакомых генерала.

На предоставленных агентству снимках Суровикин выглядит веселым.

В мае сообщалось, что Суровикина заметили в Кремле, однако окружение генерала эту информацию опровергло. Оно отмечало, что Суровикин находился на своем рабочем месте в Алжире.

В феврале президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».

Ранее суд назначил дату суда над генералом Поповым.

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