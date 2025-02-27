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В Подмосковье помощник машиниста привлек девочку-подростка к зацепингу и попал под суд

В Подмосковье помощник машиниста склонял несовершеннолетнюю к зацепингу
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Shutterstock/JetKat

В Московской области помощник машиниста, который заинтересовал несовершеннолетнюю девушку зацепингом, предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года обвиняемый вступил в переписку с 17-летней девушкой и предложил ей заняться зацепингом. При личной встрече мужчина повторил свое предложение.

«В ходе личной встречи он повторно предложил заняться зацепингом, на что она ответила согласием. В дальнейшем обвиняемый вместе с ней совершил опасный проезд на внешних частях электропоезда по маршруту от станции Дачная до станции Бекасово-1 Московской железной дороги в Московской области», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признал вину во вменяемом ему преступлении, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.

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