Россиянам рассказали, как будет оплачиваться рабочий день 8 марта

В этом году 8 марта выпадает на субботу. Однако многие россияне с ненормированным графиком будут работать в этот день. Так как это праздничный день, расчет оплаты труда будет производиться не так, как в обычные дни, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Согласно трудовому законодательству, все сотрудники, фактически отработавшие 8 марта, получат двойную оплату за каждый час работы», — пояснил депутат.

Либо работникам могут предоставить возможность получить одинарную оплату труда и при этом взять один отгул в любой другой день, отметил Чаплин. Этот выбор нужно лишь согласовать с начальством, так как в противном случае отгул будет рассматриваться как самовольный пропуск работы, а это уже серьезное нарушение – прогул, добавил парламентарий.

Напомним, в этом году неделя в связи с праздником сокращена не будет, так как выходной с субботы перенесен на пятницу 13 июня. Трудящиеся в пятидневном режиме 7 марта будут иметь право на сокращенный рабочий день – их должны отпустить домой на час раньше обычного.

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