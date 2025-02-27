Россиянам рассказали, как распланировать отдых и работу на предстоящие выходные

Карьерный эксперт Семеренко: на выходные нужно спланировать отдых и работу

Обычно из-за 8 Марта у россиян появлялся дополнительный выходной, что позволяло им организовать путешествие или другой активный отдых. В этом году праздник рабочую неделю не укоротит, но при правильном подходе все равно можно спланировать как рабочие задачи, так и продуктивные выходные, рассказал RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Напомним, в этом году 8 Марта выпадает на субботу, а выходной с этого дня переносится на пятницу, 13 июня. Таким образом, сокращенных недель раньше майских праздников не предвидится.

«Это не должно стать поводом для отмены планов на активный отдых, празднование 8 Марта или поездку на выходные», — подчеркнул эксперт.

Он призвал правильно распределить нагрузку, а также постараться не планировать рабочие встречи на 7 марта. Важные задачи следует поставить в приоритет и решить в первой половине следующего дня, считает Семеренко. Он также посоветовал применить популярную технику планирования - матрицу Эйзенхауэра, которая позволяет грамотно распределить рабочие задачи, исходя из важности и срочности.

Тем, кто планирует на мартовские праздники съездить в короткое путешествие, эксперт порекомендовал максимально подготовиться к понедельнику в пятницу, до ухода на выходные. Это позволит вернуться к работе в более спокойном темпе, считает он.

«Идеальный вариант — оставить на понедельник текущие задачи, чтобы плавно войти в рабочий режим», — заключил Семеренко.

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