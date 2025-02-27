Полиция задержала подельника мошенников, укравших у блокадницы 13 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пособника телефонных мошенников, которые убедили 88-летнюю блокадницу отдать 13 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение одного из курьеров. В ходе служебной командировки полицейские задержали его в городе Ярославле», — рассказала Волк, добавив, что мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Пенсионерку втянули в мошенническую схему в конце января. С ней неоднократно связывались неизвестные и, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убеждали «задекларировать» сбережения, а также разместить их на якобы безопасных счетах.

Женщина сдалась под давлением аферистов и передала им более 13 миллионов рублей. Когда блокадница поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Ранее мошенники уговорили 75-летнего сотрудника РАН поджечь три банкомата.