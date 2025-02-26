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В правительстве ответили на призыв начать регулирование ИИ

Григоренко: РФ в ближайшие два года не планирует законодательно регулировать ИИ
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Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти в ближайшие два года не намерены законодательно регулировать искусственный интеллект. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко во время презентации национального проекта «Экономика данных» в национальном центре «Россия», его слова приводит ТАСС.

«Мы не считаем, что сейчас тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития и применения. Пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать», — сказал он.

3 февраля первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) зашло очень далеко, поэтому государству необходимо взять эту сферу под свой контроль.

До этого партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Data Юрий Колбасин заявил «Газете.Ru» об угрозе того, что ИИ вытеснит людей из многих профессий, что вызовет социальные и экономические потрясения. Он подчеркнул, что ИИ может стать причиной снижения ценности человеческого творчества: если нейросеть способна создавать искусство, тексты и музыку, уникальность вклада людей может оказаться под сомнением.

Ранее эксперт раскрыл причину резкого взлета китайской нейросети DeepSeek.

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