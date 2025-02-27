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Россиянин избил возлюбленную до комы, обнаружив ее голой в гостях

В Бийске будут судить мужчину, избившего возлюбленную до комы из-за ревности
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Бийске будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком избиении возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из общежитий города, где проживали 32-летний мужчина с 41-летней возлюбленной. Они пошли на ужин к соседу и в ходе застолья избранник женщины выпил спиртное, после чего пошел спать к себе. Через какое-то время он вернулся за ней, но обнаружил ее в комнате знакомого без одежды. На почве ревности он жестоко избил ее.

На следующий день женщине вызвали скорую помощь, ее доставили в больницу в больницу в состоянии комы. Врачи месяц боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее россиянка избила мужа гвоздодером на почве ревности.

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