В Москве загорелась голубятня на Бибиревской улице. Об этом сообщил источник «360».

По его словам, ее пытаются потушить неравнодушные люди водой из пятилитровых бутылок.

До этого в подмосковной Балашихе пожарные и спасатели вызволили из горящей квартиры стадо карликовых свиней. Инцидент произошел в начале февраля на первом этаже одной из городских пятиэтажек. В экстренные службы позвонили прохожие, которые увидели сильный дым из окна квартиры на первом этаже.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб приступили к эвакуации жильцов верхних этажей, а также вскрыли квартиру с источником возгорания. В «Мособлпожспасе» опубликовали видео, как минипиги спускались по ступеням по направлению к входной двери в подъезд, а пожарные, выступая в качестве погонщиков, поторапливают копытных. В квартире сотрудники МЧС нашли еще несколько поросят, которые надышались дымом, и вынесли их на свежий воздух.

Ранее в соцсетях похвалили мужчину, прыгнувшего в огонь ради спасения кошек.