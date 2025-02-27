Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях похвалили мужчину, прыгнувшего в огонь ради спасения кошек

WOB: малайзиец бросился в огонь ради спасения кошек и стал героем в соцсетях
close
karlzidane/TikTok

В соцсетях похвалили мужчину из Малайзии, прыгнувшего в огонь ради спасения кошек, пишет World of Buzz.

В Таман Перлинг, штат Джохор, произошел инцидент, который поразил пользователей соцсетей. Мужчина ринулся в горящий приют для кошек, чтобы спасти животных, запертых в клетках. Кадры с места события были опубликованы в соцсетях.

На них видно, как мужчина перепрыгивает через забор приюта, несмотря на бушующее пламя, и начинает вытаскивать клетки с кошками, перебрасывая их через ограждение. Вскоре к нему присоединился другой очевидец, который помогал уносить клетки подальше от огня.

«Я слышал, что им удалось спасти 8 клеток с кошками. Искренне приветствую этого брата, который первым бросился в огонь», — пишут комментаторы.

Пока причина пожара и точное количество спасенных животных остаются неизвестными.

Ранее пожарные в Испании спасли козу, оказавшуюся на карнизе пятого этажа жилого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами