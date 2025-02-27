В соцсетях похвалили мужчину, прыгнувшего в огонь ради спасения кошек

WOB: малайзиец бросился в огонь ради спасения кошек и стал героем в соцсетях

В соцсетях похвалили мужчину из Малайзии, прыгнувшего в огонь ради спасения кошек, пишет World of Buzz.

В Таман Перлинг, штат Джохор, произошел инцидент, который поразил пользователей соцсетей. Мужчина ринулся в горящий приют для кошек, чтобы спасти животных, запертых в клетках. Кадры с места события были опубликованы в соцсетях.

На них видно, как мужчина перепрыгивает через забор приюта, несмотря на бушующее пламя, и начинает вытаскивать клетки с кошками, перебрасывая их через ограждение. Вскоре к нему присоединился другой очевидец, который помогал уносить клетки подальше от огня.

«Я слышал, что им удалось спасти 8 клеток с кошками. Искренне приветствую этого брата, который первым бросился в огонь», — пишут комментаторы.

Пока причина пожара и точное количество спасенных животных остаются неизвестными.

Ранее пожарные в Испании спасли козу, оказавшуюся на карнизе пятого этажа жилого дома.