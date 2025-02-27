Россиянка, жестоко избивавшая свою малолетнюю дочь, предстанет перед судом

Ростовчанка, которая била и не кормила маленькую дочь, предстанет перед судом

Жительница Ростовской области, которая истязала родную дочь 2023 года рождения, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Как установили правоохранители, 31-летняя жительница города Гуково длительное время издевалась над маленькой дочерью. Женщина систематически била ребенка по голове и телу, а также морила ее голодом, не обеспечивала одеждой и средствами гигиены.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После возбуждения уголовного дела ребенок был изъят из семьи», — уточнили в ведомстве.

Вскоре женщина предстанет перед судом города Азов. Ей грозит ответственность до семи лет лишения свободы.

До этого в Тюмени мать получила пять лет колонии за истязание ребенка.

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия поставила «рекорд» по побоям в отношении женщин.